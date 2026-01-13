- Crescimento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
65 (95.58%)
Negociações com perda:
3 (4.41%)
Melhor negociação:
50.43 USD
Pior negociação:
-21.43 USD
Lucro bruto:
1 025.99 USD (857 138 pips)
Perda bruta:
-43.27 USD (43 264 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (604.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
604.85 USD (39)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
53.76%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
22.71
Negociações longas:
58 (85.29%)
Negociações curtas:
10 (14.71%)
Fator de lucro:
23.71
Valor esperado:
14.45 USD
Lucro médio:
15.78 USD
Perda média:
-14.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-43.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.27 USD (3)
Crescimento mensal:
52.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43.27 USD (2.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.45% (43.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.81% (99.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|814K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.43 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +604.85 USD
Máxima perda consecutiva: -43.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
