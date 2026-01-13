SignaleKategorien
Priyojit Karmakar

Trading Manager

Priyojit Karmakar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 71%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
68 (95.77%)
Verlusttrades:
3 (4.23%)
Bester Trade:
50.43 USD
Schlechtester Trade:
-21.43 USD
Bruttoprofit:
1 062.73 USD (893 875 pips)
Bruttoverlust:
-43.27 USD (43 264 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (604.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604.85 USD (39)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading-Aktivität:
53.76%
Max deposit load:
1.71%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
23.56
Long-Positionen:
61 (85.92%)
Short-Positionen:
10 (14.08%)
Profit-Faktor:
24.56
Mathematische Gewinnerwartung:
14.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-43.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.27 USD (3)
Wachstum pro Monat :
53.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
43.27 USD (2.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.45% (43.27 USD)
Kapital:
1.81% (99.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 851K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.43 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +604.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapitalLtd-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

hii
Keine Bewertungen
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
