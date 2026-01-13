- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
71 (95.94%)
손실 거래:
3 (4.05%)
최고의 거래:
50.43 USD
최악의 거래:
-21.43 USD
총 수익:
1 106.62 USD (937 763 pips)
총 손실:
-43.27 USD (43 264 pips)
연속 최대 이익:
39 (604.85 USD)
연속 최대 이익:
604.85 USD (39)
샤프 비율:
1.19
거래 활동:
64.07%
최대 입금량:
2.07%
최근 거래:
44 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
24.57
롱(주식매수):
64 (86.49%)
숏(주식차입매도):
10 (13.51%)
수익 요인:
25.57
기대수익:
14.37 USD
평균 이익:
15.59 USD
평균 손실:
-14.42 USD
연속 최대 손실:
3 (-43.27 USD)
연속 최대 손실:
-43.27 USD (3)
월별 성장률:
51.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
43.27 USD (2.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.45% (43.27 USD)
자본금별:
1.92% (109.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|894K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMCapitalLtd-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
