- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
68 (95.77%)
損失トレード:
3 (4.23%)
ベストトレード:
50.43 USD
最悪のトレード:
-21.43 USD
総利益:
1 062.73 USD (893 875 pips)
総損失:
-43.27 USD (43 264 pips)
最大連続の勝ち:
39 (604.85 USD)
最大連続利益:
604.85 USD (39)
シャープレシオ:
1.18
取引アクティビティ:
53.76%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
59 分前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
23.56
長いトレード:
61 (85.92%)
短いトレード:
10 (14.08%)
プロフィットファクター:
24.56
期待されたペイオフ:
14.36 USD
平均利益:
15.63 USD
平均損失:
-14.42 USD
最大連続の負け:
3 (-43.27 USD)
最大連続損失:
-43.27 USD (3)
月間成長:
53.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.27 USD (2.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.45% (43.27 USD)
エクイティによる:
1.81% (99.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|851K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.43 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +604.85 USD
最大連続損失: -43.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
71%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
7
0%
71
95%
54%
24.56
14.36
USD
USD
2%
1:200