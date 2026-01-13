- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
En iyi işlem:
48.07 USD
En kötü işlem:
-28.92 USD
Brüt kâr:
117.68 USD (1 003 pips)
Brüt zarar:
-113.67 USD (2 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (66.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.43 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
58.39%
Maks. mevduat yükü:
19.71%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
10 (62.50%)
Satış işlemleri:
6 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
14.71 USD
Ortalama zarar:
-14.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-57.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.76 USD (5)
Aylık büyüme:
0.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.76 USD
Maksimum:
57.76 USD (2.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.89% (57.76 USD)
Varlığa göre:
9.01% (180.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|2
|USDJPY
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|23
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|-62
|AUDUSD
|30
|AUDCHF
|-24
|USDJPY
|36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|93
|EURAUD
|34
|XAUUSD
|-2.3K
|AUDUSD
|78
|AUDCHF
|-27
|USDJPY
|599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
RSGFinance-Live
|2.33 × 3
|
TradersWay-Live
|2.90 × 10
|
ICMarkets-Live14
|3.92 × 65
|
ICMarketsSC-Live06
|5.60 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
İnceleme yok
