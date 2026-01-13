Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03 0.00 × 3 FBS-Real-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 2.00 × 2 RSGFinance-Live 2.33 × 3 TradersWay-Live 2.90 × 10 ICMarkets-Live14 3.92 × 65 ICMarketsSC-Live06 5.60 × 81 ICMarketsSC-Live26 17.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya