シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Baloch FX2000
ali muhammad

Baloch FX2000

ali muhammad
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
5 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-16.66 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-57.76 USD (1 657 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-2.77
取引アクティビティ:
58.86%
最大入金額:
16.23%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
4 (80.00%)
短いトレード:
1 (20.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-11.55 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-11.55 USD
最大連続の負け:
5 (-57.76 USD)
最大連続損失:
-57.76 USD (5)
月間成長:
-2.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.76 USD
最大の:
57.76 USD (2.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.89% (57.76 USD)
エクイティによる:
9.01% (180.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -33
EURCAD -6
EURAUD -10
AUDCHF -9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.6K
EURCAD -8
EURAUD -18
AUDCHF -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -57.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.88 × 8
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
レビューなし
2026.01.14 00:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
