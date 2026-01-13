SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Baloch FX2000
ali muhammad

Baloch FX2000

ali muhammad
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 -3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
5 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-16.66 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-57.76 USD (1 657 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-2.77
Atividade de negociação:
58.86%
Depósito máximo carregado:
16.23%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
4 (80.00%)
Negociações curtas:
1 (20.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-11.55 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-11.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-57.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.76 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.76 USD
Máximo:
57.76 USD (2.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (57.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.01% (180.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -33
EURCAD -6
EURAUD -10
AUDCHF -9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.6K
EURCAD -8
EURAUD -18
AUDCHF -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -57.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.88 × 8
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Just checking don't copy this signal please
Sem comentários
2026.01.14 00:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Baloch FX2000
50 USD por mês
-3%
0
0
USD
1.9K
USD
1
100%
5
0%
59%
0.00
-11.55
USD
9%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.