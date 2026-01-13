- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
5 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-16.66 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-57.76 USD (1 657 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-2.77
Atividade de negociação:
58.86%
Depósito máximo carregado:
16.23%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
4 (80.00%)
Negociações curtas:
1 (20.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-11.55 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-11.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-57.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.76 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.76 USD
Máximo:
57.76 USD (2.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (57.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.01% (180.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-33
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-10
|AUDCHF
|-9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-8
|EURAUD
|-18
|AUDCHF
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -57.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.88 × 8
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
100%
5
0%
59%
0.00
-11.55
USD
USD
9%
1:500