信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Baloch FX2000
ali muhammad

Baloch FX2000

ali muhammad
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 -3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
5 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-16.66 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-57.76 USD (1 657 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-2.77
交易活动:
58.86%
最大入金加载:
16.23%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
4 (80.00%)
短期交易:
1 (20.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-11.55 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-11.55 USD
最大连续失误:
5 (-57.76 USD)
最大连续亏损:
-57.76 USD (5)
每月增长:
-2.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.76 USD
最大值:
57.76 USD (2.89%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (57.76 USD)
净值:
9.01% (180.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -33
EURCAD -6
EURAUD -10
AUDCHF -9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.6K
EURCAD -8
EURAUD -18
AUDCHF -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -57.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.88 × 8
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Just checking don't copy this signal please
没有评论
2026.01.14 00:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Baloch FX2000
每月50 USD
-3%
0
0
USD
1.9K
USD
1
100%
5
0%
59%
0.00
-11.55
USD
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载