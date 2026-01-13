- 成长
交易:
5
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
5 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-16.66 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-57.76 USD (1 657 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-2.77
交易活动:
58.86%
最大入金加载:
16.23%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
4 (80.00%)
短期交易:
1 (20.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-11.55 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-11.55 USD
最大连续失误:
5 (-57.76 USD)
最大连续亏损:
-57.76 USD (5)
每月增长:
-2.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.76 USD
最大值:
57.76 USD (2.89%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (57.76 USD)
净值:
9.01% (180.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-33
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-10
|AUDCHF
|-9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-8
|EURAUD
|-18
|AUDCHF
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -57.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Just checking don't copy this signal please
