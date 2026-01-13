SeñalesSecciones
ali muhammad

Baloch FX2000

ali muhammad
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2026 23%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
11 (57.89%)
Transacciones Irrentables:
8 (42.11%)
Mejor transacción:
198.00 USD
Peor transacción:
-28.92 USD
Beneficio Bruto:
581.58 USD (1 987 pips)
Pérdidas Brutas:
-113.67 USD (2 564 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (493.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
493.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
58.39%
Carga máxima del depósito:
45.72%
Último trade:
11 minutos
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
8.10
Transacciones Largas:
10 (52.63%)
Transacciones Cortas:
9 (47.37%)
Factor de Beneficio:
5.12
Beneficio Esperado:
24.63 USD
Beneficio medio:
52.87 USD
Pérdidas medias:
-14.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-57.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57.76 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.40%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
57.76 USD
Máxima:
57.76 USD (2.89%)
Reducción relativa:
De balance:
2.89% (57.76 USD)
De fondos:
9.01% (180.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
EURCAD 3
EURAUD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 2
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 402
EURCAD 23
EURAUD 1
AUDUSD 30
AUDCHF -24
USDJPY 36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.4K
EURCAD 93
EURAUD 34
AUDUSD 78
AUDCHF -27
USDJPY 599
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +198.00 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +493.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
RSGFinance-Live
2.33 × 3
TradersWay-Live
2.90 × 10
ICMarkets-Live14
3.92 × 65
ICMarketsSC-Live06
5.60 × 81
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
No hay comentarios
2026.01.15 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 00:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.