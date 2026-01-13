СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Baloch FX2000
ali muhammad

Baloch FX2000

ali muhammad
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
5 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-16.66 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-57.76 USD (1 657 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-2.77
Торговая активность:
58.86%
Макс. загрузка депозита:
16.23%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-11.55 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-11.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-57.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.76 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.76 USD
Максимальная:
57.76 USD (2.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (57.76 USD)
По эквити:
9.01% (180.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -33
EURCAD -6
EURAUD -10
AUDCHF -9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.6K
EURCAD -8
EURAUD -18
AUDCHF -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -57.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.88 × 8
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
Нет отзывов
2026.01.14 00:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.