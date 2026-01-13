- Прирост
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
5 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-16.66 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-57.76 USD (1 657 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-2.77
Торговая активность:
58.86%
Макс. загрузка депозита:
16.23%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-11.55 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-11.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-57.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.76 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.76 USD
Максимальная:
57.76 USD (2.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (57.76 USD)
По эквити:
9.01% (180.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-33
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-10
|AUDCHF
|-9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-8
|EURAUD
|-18
|AUDCHF
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -57.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.88 × 8
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
