- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
8 (50.00%)
Loss Trade:
8 (50.00%)
Best Trade:
48.07 USD
Worst Trade:
-28.92 USD
Profitto lordo:
117.68 USD (1 003 pips)
Perdita lorda:
-113.67 USD (2 564 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (66.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
58.39%
Massimo carico di deposito:
19.71%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
14.71 USD
Perdita media:
-14.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-57.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.76 USD (5)
Crescita mensile:
0.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.76 USD
Massimale:
57.76 USD (2.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (57.76 USD)
Per equità:
9.01% (180.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|2
|USDJPY
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|23
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|-62
|AUDUSD
|30
|AUDCHF
|-24
|USDJPY
|36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|93
|EURAUD
|34
|XAUUSD
|-2.3K
|AUDUSD
|78
|AUDCHF
|-27
|USDJPY
|599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.07 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +66.43 USD
Massima perdita consecutiva: -57.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
RSGFinance-Live
|2.33 × 3
|
TradersWay-Live
|2.90 × 10
|
ICMarkets-Live14
|3.92 × 65
|
ICMarketsSC-Live06
|5.60 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
16
50%
58%
1.03
0.25
USD
USD
9%
1:500