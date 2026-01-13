- Wachstum
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
5 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-16.66 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-57.76 USD (1 657 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
-2.77
Trading-Aktivität:
58.86%
Max deposit load:
16.23%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
4 (80.00%)
Short-Positionen:
1 (20.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-57.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.76 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-2.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.76 USD
Maximaler:
57.76 USD (2.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.89% (57.76 USD)
Kapital:
9.01% (180.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-33
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-10
|AUDCHF
|-9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-8
|EURAUD
|-18
|AUDCHF
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.88 × 8
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Just checking don't copy this signal please
Keine Bewertungen
