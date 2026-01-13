SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MRG XAU SCALPER
Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 198%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
41 (68.33%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (31.67%)
En iyi işlem:
14.15 USD
En kötü işlem:
-14.28 USD
Brüt kâr:
215.25 USD (60 525 pips)
Brüt zarar:
-156.36 USD (33 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (39.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.26 USD (6)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
1.73%
Maks. mevduat yükü:
29.97%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
31 (51.67%)
Satış işlemleri:
29 (48.33%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
5.25 USD
Ortalama zarar:
-8.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.77 USD (3)
Aylık büyüme:
198.38%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 USD
Maksimum:
35.05 USD (54.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.09% (34.77 USD)
Varlığa göre:
0.80% (0.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.15 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
XAU SCALPER
İnceleme yok
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MRG XAU SCALPER
Ayda 100 USD
198%
0
0
USD
149
USD
1
70%
60
68%
2%
1.37
0.98
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.