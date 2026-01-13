- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
65
利益トレード:
43 (66.15%)
損失トレード:
22 (33.85%)
ベストトレード:
14.15 USD
最悪のトレード:
-14.28 USD
総利益:
236.96 USD (65 339 pips)
総損失:
-184.44 USD (38 291 pips)
最大連続の勝ち:
7 (39.69 USD)
最大連続利益:
41.26 USD (6)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
5.23%
最大入金額:
34.35%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
1.50
長いトレード:
36 (55.38%)
短いトレード:
29 (44.62%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
5.51 USD
平均損失:
-8.38 USD
最大連続の負け:
3 (-28.77 USD)
最大連続損失:
-28.77 USD (3)
月間成長:
185.61%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.32 USD
最大の:
35.05 USD (54.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.09% (34.77 USD)
エクイティによる:
1.20% (1.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.15 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +39.69 USD
最大連続損失: -28.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
