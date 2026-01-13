SegnaliSezioni
Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2026 198%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
41 (68.33%)
Loss Trade:
19 (31.67%)
Best Trade:
14.15 USD
Worst Trade:
-14.28 USD
Profitto lordo:
215.25 USD (60 525 pips)
Perdita lorda:
-156.36 USD (33 013 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.26 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
1.73%
Massimo carico di deposito:
29.97%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
31 (51.67%)
Short Trade:
29 (48.33%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.77 USD (3)
Crescita mensile:
198.38%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
35.05 USD (54.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (34.77 USD)
Per equità:
0.80% (0.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.15 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.69 USD
Massima perdita consecutiva: -28.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
XAU SCALPER
Non ci sono recensioni
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
