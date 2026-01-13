- Crescita
Trade:
60
Profit Trade:
41 (68.33%)
Loss Trade:
19 (31.67%)
Best Trade:
14.15 USD
Worst Trade:
-14.28 USD
Profitto lordo:
215.25 USD (60 525 pips)
Perdita lorda:
-156.36 USD (33 013 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.26 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
1.73%
Massimo carico di deposito:
29.97%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
31 (51.67%)
Short Trade:
29 (48.33%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.77 USD (3)
Crescita mensile:
198.38%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
35.05 USD (54.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (34.77 USD)
Per equità:
0.80% (0.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.15 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.69 USD
Massima perdita consecutiva: -28.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
