- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
65
Gewinntrades:
43 (66.15%)
Verlusttrades:
22 (33.85%)
Bester Trade:
14.15 USD
Schlechtester Trade:
-14.28 USD
Bruttoprofit:
236.96 USD (65 339 pips)
Bruttoverlust:
-184.44 USD (38 291 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (39.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.26 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
5.23%
Max deposit load:
34.35%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
65
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
1.50
Long-Positionen:
36 (55.38%)
Short-Positionen:
29 (44.62%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-28.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
185.61%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.32 USD
Maximaler:
35.05 USD (54.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.09% (34.77 USD)
Kapital:
1.20% (1.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +14.15 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
XAU SCALPER
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
186%
0
0
USD
USD
172
USD
USD
1
70%
65
66%
5%
1.28
0.81
USD
USD
24%
1:500