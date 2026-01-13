SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MRG XAU SCALPER
Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 186%
Exness-MT5Real7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
65
Gewinntrades:
43 (66.15%)
Verlusttrades:
22 (33.85%)
Bester Trade:
14.15 USD
Schlechtester Trade:
-14.28 USD
Bruttoprofit:
236.96 USD (65 339 pips)
Bruttoverlust:
-184.44 USD (38 291 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (39.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.26 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
5.23%
Max deposit load:
34.35%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
65
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
1.50
Long-Positionen:
36 (55.38%)
Short-Positionen:
29 (44.62%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-28.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
185.61%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.32 USD
Maximaler:
35.05 USD (54.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.09% (34.77 USD)
Kapital:
1.20% (1.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.15 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
XAU SCALPER
Keine Bewertungen
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MRG XAU SCALPER
100 USD pro Monat
186%
0
0
USD
172
USD
1
70%
65
66%
5%
1.28
0.81
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.