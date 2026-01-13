- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
43 (66.15%)
Negociações com perda:
22 (33.85%)
Melhor negociação:
14.15 USD
Pior negociação:
-14.28 USD
Lucro bruto:
236.96 USD (65 339 pips)
Perda bruta:
-184.44 USD (38 291 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (39.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.26 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
3.83%
Depósito máximo carregado:
33.11%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
36 (55.38%)
Negociações curtas:
29 (44.62%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
5.51 USD
Perda média:
-8.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.77 USD (3)
Crescimento mensal:
185.61%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.32 USD
Máximo:
35.05 USD (54.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.09% (34.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.80% (0.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
XAU SCALPER
