Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2026 186%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
43 (66.15%)
Negociações com perda:
22 (33.85%)
Melhor negociação:
14.15 USD
Pior negociação:
-14.28 USD
Lucro bruto:
236.96 USD (65 339 pips)
Perda bruta:
-184.44 USD (38 291 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (39.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.26 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
3.83%
Depósito máximo carregado:
33.11%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
36 (55.38%)
Negociações curtas:
29 (44.62%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
5.51 USD
Perda média:
-8.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.77 USD (3)
Crescimento mensal:
185.61%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.32 USD
Máximo:
35.05 USD (54.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.09% (34.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.80% (0.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.15 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +39.69 USD
Máxima perda consecutiva: -28.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
XAU SCALPER
Sem comentários
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
