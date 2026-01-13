- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
36 (65.45%)
Transacciones Irrentables:
19 (34.55%)
Mejor transacción:
14.15 USD
Peor transacción:
-14.28 USD
Beneficio Bruto:
183.27 USD (53 748 pips)
Pérdidas Brutas:
-154.68 USD (33 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (39.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
1.73%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
0.82
Transacciones Largas:
26 (47.27%)
Transacciones Cortas:
29 (52.73%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
5.09 USD
Pérdidas medias:
-8.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
137.65%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.32 USD
Máxima:
35.05 USD (54.46%)
Reducción relativa:
De balance:
24.09% (34.77 USD)
De fondos:
0.80% (0.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.15 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +39.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
XAU SCALPER
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
138%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
1
74%
55
65%
2%
1.18
0.52
USD
USD
24%
1:500