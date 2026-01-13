SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MRG XAU SCALPER
Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 138%
Exness-MT5Real7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
36 (65.45%)
Transacciones Irrentables:
19 (34.55%)
Mejor transacción:
14.15 USD
Peor transacción:
-14.28 USD
Beneficio Bruto:
183.27 USD (53 748 pips)
Pérdidas Brutas:
-154.68 USD (33 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (39.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
1.73%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
0.82
Transacciones Largas:
26 (47.27%)
Transacciones Cortas:
29 (52.73%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
5.09 USD
Pérdidas medias:
-8.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
137.65%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.32 USD
Máxima:
35.05 USD (54.46%)
Reducción relativa:
De balance:
24.09% (34.77 USD)
De fondos:
0.80% (0.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.15 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +39.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
XAU SCALPER
No hay comentarios
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MRG XAU SCALPER
100 USD al mes
138%
0
0
USD
119
USD
1
74%
55
65%
2%
1.18
0.52
USD
24%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.