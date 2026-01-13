SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MRG XAU SCALPER
Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2026 138%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
36 (65.45%)
Perte trades:
19 (34.55%)
Meilleure transaction:
14.15 USD
Pire transaction:
-14.28 USD
Bénéfice brut:
183.27 USD (53 748 pips)
Perte brute:
-154.68 USD (33 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (39.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
1.73%
Charge de dépôt maximale:
29.97%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
26 (47.27%)
Courts trades:
29 (52.73%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
5.09 USD
Perte moyenne:
-8.14 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-28.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.77 USD (3)
Croissance mensuelle:
137.65%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.32 USD
Maximal:
35.05 USD (54.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.09% (34.77 USD)
Par fonds propres:
0.80% (0.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.15 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +39.69 USD
Perte consécutive maximale: -28.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
XAU SCALPER
Aucun avis
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
