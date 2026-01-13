СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MRG XAU SCALPER
Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 138%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
36 (65.45%)
Убыточных трейдов:
19 (34.55%)
Лучший трейд:
14.15 USD
Худший трейд:
-14.28 USD
Общая прибыль:
183.27 USD (53 748 pips)
Общий убыток:
-154.68 USD (33 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (39.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
1.73%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
26 (47.27%)
Коротких трейдов:
29 (52.73%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
5.09 USD
Средний убыток:
-8.14 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.77 USD (3)
Прирост в месяц:
137.65%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.32 USD
Максимальная:
35.05 USD (54.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.09% (34.77 USD)
По эквити:
0.80% (0.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.15 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +39.69 USD
Макс. убыток в серии: -28.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
XAU SCALPER
Нет отзывов
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.