Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
36 (65.45%)
Убыточных трейдов:
19 (34.55%)
Лучший трейд:
14.15 USD
Худший трейд:
-14.28 USD
Общая прибыль:
183.27 USD (53 748 pips)
Общий убыток:
-154.68 USD (33 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (39.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
1.73%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
26 (47.27%)
Коротких трейдов:
29 (52.73%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
5.09 USD
Средний убыток:
-8.14 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.77 USD (3)
Прирост в месяц:
137.65%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.32 USD
Максимальная:
35.05 USD (54.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.09% (34.77 USD)
По эквити:
0.80% (0.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.15 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +39.69 USD
Макс. убыток в серии: -28.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
138%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
1
74%
55
65%
2%
1.18
0.52
USD
USD
24%
1:500