- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
43 (66.15%)
亏损交易:
22 (33.85%)
最好交易:
14.15 USD
最差交易:
-14.28 USD
毛利:
236.96 USD (65 339 pips)
毛利亏损:
-184.44 USD (38 291 pips)
最大连续赢利:
7 (39.69 USD)
最大连续盈利:
41.26 USD (6)
夏普比率:
0.27
交易活动:
3.83%
最大入金加载:
33.11%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.50
长期交易:
36 (55.38%)
短期交易:
29 (44.62%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
5.51 USD
平均损失:
-8.38 USD
最大连续失误:
3 (-28.77 USD)
最大连续亏损:
-28.77 USD (3)
每月增长:
185.61%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
0.32 USD
最大值:
35.05 USD (54.46%)
相对跌幅:
结余:
24.09% (34.77 USD)
净值:
0.80% (0.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.15 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +39.69 USD
最大连续亏损: -28.77 USD
XAU SCALPER
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
186%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
1
71%
65
66%
4%
1.28
0.81
USD
USD
24%
1:500