Agus Mufaizin

MRG XAU SCALPER

Agus Mufaizin
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2026 186%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
65
盈利交易:
43 (66.15%)
亏损交易:
22 (33.85%)
最好交易:
14.15 USD
最差交易:
-14.28 USD
毛利:
236.96 USD (65 339 pips)
毛利亏损:
-184.44 USD (38 291 pips)
最大连续赢利:
7 (39.69 USD)
最大连续盈利:
41.26 USD (6)
夏普比率:
0.27
交易活动:
3.83%
最大入金加载:
33.11%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.50
长期交易:
36 (55.38%)
短期交易:
29 (44.62%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
5.51 USD
平均损失:
-8.38 USD
最大连续失误:
3 (-28.77 USD)
最大连续亏损:
-28.77 USD (3)
每月增长:
185.61%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
0.32 USD
最大值:
35.05 USD (54.46%)
相对跌幅:
结余:
24.09% (34.77 USD)
净值:
0.80% (0.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.15 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +39.69 USD
最大连续亏损: -28.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
XAU SCALPER
没有评论
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 15:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
