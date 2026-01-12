- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
En iyi işlem:
6.04 USD
En kötü işlem:
-1.16 USD
Brüt kâr:
6.28 USD (637 pips)
Brüt zarar:
-2.53 USD (105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (6.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
19.46%
Maks. mevduat yükü:
3.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.16 USD (2)
Aylık büyüme:
3.75%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.27 USD
Maksimum:
2.27 USD (2.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.22% (2.22 USD)
Varlığa göre:
0.03% (0.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-105
|XAUUSD
|637
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.04 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
