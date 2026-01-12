SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MesDe5
Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 4%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
6.28 USD (637 pips)
Perdita lorda:
-2.53 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (6.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
19.46%
Massimo carico di deposito:
3.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.16 USD (2)
Crescita mensile:
3.75%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.27 USD
Massimale:
2.27 USD (2.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.22% (2.22 USD)
Per equità:
0.03% (0.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -2
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -105
XAUUSD 637
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.04 USD
Massima perdita consecutiva: -2.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MesDe5
30USD al mese
4%
0
0
USD
104
USD
1
40%
5
40%
19%
2.48
0.75
USD
2%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.