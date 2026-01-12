- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
6.28 USD (637 pips)
Perdita lorda:
-2.53 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (6.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
19.46%
Massimo carico di deposito:
3.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.16 USD (2)
Crescita mensile:
3.75%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.27 USD
Massimale:
2.27 USD (2.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.22% (2.22 USD)
Per equità:
0.03% (0.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-105
|XAUUSD
|637
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.04 USD
Massima perdita consecutiva: -2.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
1:300