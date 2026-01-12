SeñalesSecciones
Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 11%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
5 (35.71%)
Transacciones Irrentables:
9 (64.29%)
Mejor transacción:
6.43 USD
Peor transacción:
-1.25 USD
Beneficio Bruto:
17.39 USD (1 428 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.25 USD (276 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (11.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
52.78%
Carga máxima del depósito:
17.80%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.91
Transacciones Largas:
7 (50.00%)
Transacciones Cortas:
7 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.78
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
3.48 USD
Pérdidas medias:
-0.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
11.14%
Trading algorítmico:
35%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.27 USD
Máxima:
2.27 USD (2.27%)
Reducción relativa:
De balance:
2.22% (2.22 USD)
De fondos:
1.21% (1.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 4
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 8
EURUSD -3
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 637
EURUSD -122
XAUUSD 637
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.43 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
otros 46...
No hay comentarios
2026.01.13 16:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 14:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
