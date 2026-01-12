СигналыРазделы
MesDe5
Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
5 (38.46%)
Убыточных трейдов:
8 (61.54%)
Лучший трейд:
6.43 USD
Худший трейд:
-1.25 USD
Общая прибыль:
17.39 USD (1 428 pips)
Общий убыток:
-6.05 USD (259 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
52.78%
Макс. загрузка депозита:
17.80%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.00
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-0.76 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.16 USD (2)
Прирост в месяц:
11.34%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.27 USD
Максимальная:
2.27 USD (2.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (2.22 USD)
По эквити:
1.21% (1.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 8
EURUSD -2
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 637
EURUSD -105
XAUUSD 637
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.43 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.11 USD
Макс. убыток в серии: -1.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
еще 46...
Нет отзывов
2026.01.13 16:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 14:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MesDe5
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
111
USD
1
38%
13
38%
53%
2.87
0.87
USD
2%
1:300
Копировать

