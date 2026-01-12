- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
5 (38.46%)
Убыточных трейдов:
8 (61.54%)
Лучший трейд:
6.43 USD
Худший трейд:
-1.25 USD
Общая прибыль:
17.39 USD (1 428 pips)
Общий убыток:
-6.05 USD (259 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
52.78%
Макс. загрузка депозита:
17.80%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.00
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-0.76 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.16 USD (2)
Прирост в месяц:
11.34%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.27 USD
Максимальная:
2.27 USD (2.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (2.22 USD)
По эквити:
1.21% (1.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|-105
|XAUUSD
|637
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.43 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.11 USD
Макс. убыток в серии: -1.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
еще 46...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
38%
13
38%
53%
2.87
0.87
USD
USD
2%
1:300