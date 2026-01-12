シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MesDe5
Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 11%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
5 (38.46%)
損失トレード:
8 (61.54%)
ベストトレード:
6.43 USD
最悪のトレード:
-1.25 USD
総利益:
17.39 USD (1 428 pips)
総損失:
-6.05 USD (259 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.11 USD)
最大連続利益:
11.11 USD (3)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
52.78%
最大入金額:
17.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.00
長いトレード:
7 (53.85%)
短いトレード:
6 (46.15%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
3.48 USD
平均損失:
-0.76 USD
最大連続の負け:
3 (-1.83 USD)
最大連続損失:
-2.16 USD (2)
月間成長:
11.34%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.27 USD
最大の:
2.27 USD (2.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.22% (2.22 USD)
エクイティによる:
1.21% (1.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 8
EURUSD -2
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 637
EURUSD -105
XAUUSD 637
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.43 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.11 USD
最大連続損失: -1.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 より多く...
レビューなし
2026.01.13 16:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 14:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください