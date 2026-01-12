- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
5 (38.46%)
損失トレード:
8 (61.54%)
ベストトレード:
6.43 USD
最悪のトレード:
-1.25 USD
総利益:
17.39 USD (1 428 pips)
総損失:
-6.05 USD (259 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.11 USD)
最大連続利益:
11.11 USD (3)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
52.78%
最大入金額:
17.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.00
長いトレード:
7 (53.85%)
短いトレード:
6 (46.15%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
3.48 USD
平均損失:
-0.76 USD
最大連続の負け:
3 (-1.83 USD)
最大連続損失:
-2.16 USD (2)
月間成長:
11.34%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.27 USD
最大の:
2.27 USD (2.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.22% (2.22 USD)
エクイティによる:
1.21% (1.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|-105
|XAUUSD
|637
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.43 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.11 USD
最大連続損失: -1.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
