SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MesDe5
Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 11%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
5 (38.46%)
Verlusttrades:
8 (61.54%)
Bester Trade:
6.43 USD
Schlechtester Trade:
-1.25 USD
Bruttoprofit:
17.39 USD (1 428 pips)
Bruttoverlust:
-6.05 USD (259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (11.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.11 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
52.78%
Max deposit load:
17.80%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.00
Long-Positionen:
7 (53.85%)
Short-Positionen:
6 (46.15%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
11.34%
Algo-Trading:
38%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.27 USD
Maximaler:
2.27 USD (2.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.22% (2.22 USD)
Kapital:
1.21% (1.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 8
EURUSD -2
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 637
EURUSD -105
XAUUSD 637
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.43 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
noch 46 ...
Keine Bewertungen
2026.01.13 16:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 14:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MesDe5
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
111
USD
1
38%
13
38%
53%
2.87
0.87
USD
2%
1:300
