Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 4%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
2 (40.00%)
Negociações com perda:
3 (60.00%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-1.16 USD
Lucro bruto:
6.28 USD (637 pips)
Perda bruta:
-2.53 USD (105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (6.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
19.46%
Depósito máximo carregado:
3.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
2 (40.00%)
Negociações curtas:
3 (60.00%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
3.14 USD
Perda média:
-0.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.16 USD (2)
Crescimento mensal:
3.75%
Algotrading:
40%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.27 USD
Máximo:
2.27 USD (2.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.22% (2.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -2
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -105
XAUUSD 637
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.04 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6.04 USD
Máxima perda consecutiva: -2.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
39 mais ...
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
