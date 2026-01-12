- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
2 (40.00%)
Negociações com perda:
3 (60.00%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-1.16 USD
Lucro bruto:
6.28 USD (637 pips)
Perda bruta:
-2.53 USD (105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (6.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
19.46%
Depósito máximo carregado:
3.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
2 (40.00%)
Negociações curtas:
3 (60.00%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
3.14 USD
Perda média:
-0.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.16 USD (2)
Crescimento mensal:
3.75%
Algotrading:
40%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.27 USD
Máximo:
2.27 USD (2.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.22% (2.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-105
|XAUUSD
|637
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.04 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6.04 USD
Máxima perda consecutiva: -2.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
39 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
40%
5
40%
19%
2.48
0.75
USD
USD
2%
1:300