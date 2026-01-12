- 成长
交易:
5
盈利交易:
2 (40.00%)
亏损交易:
3 (60.00%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-1.16 USD
毛利:
6.28 USD (637 pips)
毛利亏损:
-2.53 USD (105 pips)
最大连续赢利:
1 (6.04 USD)
最大连续盈利:
6.04 USD (1)
夏普比率:
0.30
交易活动:
19.46%
最大入金加载:
3.75%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
1.65
长期交易:
2 (40.00%)
短期交易:
3 (60.00%)
利润因子:
2.48
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
3.14 USD
平均损失:
-0.84 USD
最大连续失误:
2 (-2.16 USD)
最大连续亏损:
-2.16 USD (2)
每月增长:
3.75%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
2.27 USD
最大值:
2.27 USD (2.27%)
相对跌幅:
结余:
2.22% (2.22 USD)
净值:
0.03% (0.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-105
|XAUUSD
|637
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.04 USD
最大连续亏损: -2.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
