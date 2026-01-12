信号部分
Bryan Smith Aradiel

MesDe5

Bryan Smith Aradiel
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 4%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5
盈利交易:
2 (40.00%)
亏损交易:
3 (60.00%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-1.16 USD
毛利:
6.28 USD (637 pips)
毛利亏损:
-2.53 USD (105 pips)
最大连续赢利:
1 (6.04 USD)
最大连续盈利:
6.04 USD (1)
夏普比率:
0.30
交易活动:
19.46%
最大入金加载:
3.75%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
1.65
长期交易:
2 (40.00%)
短期交易:
3 (60.00%)
利润因子:
2.48
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
3.14 USD
平均损失:
-0.84 USD
最大连续失误:
2 (-2.16 USD)
最大连续亏损:
-2.16 USD (2)
每月增长:
3.75%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
2.27 USD
最大值:
2.27 USD (2.27%)
相对跌幅:
结余:
2.22% (2.22 USD)
净值:
0.03% (0.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -2
XAUUSD 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -105
XAUUSD 637
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.04 USD
最大连续亏损: -2.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
39 更多...
没有评论
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
