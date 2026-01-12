- Büyüme
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
42 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (17.65%)
En iyi işlem:
498.66 USD
En kötü işlem:
-1 235.31 USD
Brüt kâr:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Brüt zarar:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (4 411.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 411.14 USD (31)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.61%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
51 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
78.78 USD
Ortalama kâr:
157.96 USD
Ortalama zarar:
-290.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 254.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 254.53 USD (4)
Aylık büyüme:
4.02%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
860.41 USD
Maksimum:
1 264.21 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.65% (679.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +498.66 USD
En kötü işlem: -1 235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 411.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 254.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
Target 1-3% Per Day
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
USD
1%
1:200