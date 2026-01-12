- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
42 (82.35%)
損失トレード:
9 (17.65%)
ベストトレード:
498.66 USD
最悪のトレード:
-1 235.31 USD
総利益:
6 634.42 USD (31 511 pips)
総損失:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
最大連続の勝ち:
31 (4 411.14 USD)
最大連続利益:
4 411.14 USD (31)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.61%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.18
長いトレード:
51 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.54
期待されたペイオフ:
78.78 USD
平均利益:
157.96 USD
平均損失:
-290.74 USD
最大連続の負け:
4 (-1 254.53 USD)
最大連続損失:
-1 254.53 USD (4)
月間成長:
4.02%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
860.41 USD
最大の:
1 264.21 USD (1.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.65% (679.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +498.66 USD
最悪のトレード: -1 235 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 411.14 USD
最大連続損失: -1 254.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
