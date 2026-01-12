- Crescita
Trade:
51
Profit Trade:
42 (82.35%)
Loss Trade:
9 (17.65%)
Best Trade:
498.66 USD
Worst Trade:
-1 235.31 USD
Profitto lordo:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Perdita lorda:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (4 411.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 411.14 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
51 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
78.78 USD
Profitto medio:
157.96 USD
Perdita media:
-290.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 254.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 254.53 USD (4)
Crescita mensile:
4.02%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
860.41 USD
Massimale:
1 264.21 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.65% (679.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.66 USD
Worst Trade: -1 235 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 411.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1 254.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
Target 1-3% Per Day
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
USD
1%
1:200