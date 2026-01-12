- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
45 (83.33%)
손실 거래:
9 (16.67%)
최고의 거래:
498.66 USD
최악의 거래:
-1 235.31 USD
총 수익:
6 716.70 USD (31 697 pips)
총 손실:
-2 620.36 USD (10 099 pips)
연속 최대 이익:
31 (4 411.14 USD)
연속 최대 이익:
4 411.14 USD (31)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.61%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.24
롱(주식매수):
54 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.56
기대수익:
75.86 USD
평균 이익:
149.26 USD
평균 손실:
-291.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 254.53 USD)
연속 최대 손실:
-1 254.53 USD (4)
월별 성장률:
4.10%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
860.41 USD
최대한의:
1 264.21 USD (1.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.24% (1 240.24 USD)
자본금별:
0.65% (679.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|SP500
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|21K
|SP500
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +498.66 USD
최악의 거래: -1 235 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +4 411.14 USD
연속 최대 손실: -1 254.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
Target 1-3% Per Day
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
75%
54
83%
100%
2.56
75.86
USD
USD
1%
1:200