Dumrat Phakdeesantiwong

Pro Scalper

Dumrat Phakdeesantiwong
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
54
이익 거래:
45 (83.33%)
손실 거래:
9 (16.67%)
최고의 거래:
498.66 USD
최악의 거래:
-1 235.31 USD
총 수익:
6 716.70 USD (31 697 pips)
총 손실:
-2 620.36 USD (10 099 pips)
연속 최대 이익:
31 (4 411.14 USD)
연속 최대 이익:
4 411.14 USD (31)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.61%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.24
롱(주식매수):
54 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.56
기대수익:
75.86 USD
평균 이익:
149.26 USD
평균 손실:
-291.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 254.53 USD)
연속 최대 손실:
-1 254.53 USD (4)
월별 성장률:
4.10%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
860.41 USD
최대한의:
1 264.21 USD (1.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.24% (1 240.24 USD)
자본금별:
0.65% (679.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 46
SP500 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.1K
SP500 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 21K
SP500 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +498.66 USD
최악의 거래: -1 235 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +4 411.14 USD
연속 최대 손실: -1 254.53 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.59 × 247
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.29 × 946
3 더...
Target 1-3% Per Day
리뷰 없음
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
