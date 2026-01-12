SeñalesSecciones
Dumrat Phakdeesantiwong

Pro Scalper

Dumrat Phakdeesantiwong
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
44 (83.01%)
Transacciones Irrentables:
9 (16.98%)
Mejor transacción:
498.66 USD
Peor transacción:
-1 235.31 USD
Beneficio Bruto:
6 647.16 USD (31 617 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 620.08 USD (10 099 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (4 411.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 411.14 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.61%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
3.19
Transacciones Largas:
53 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.54
Beneficio Esperado:
75.98 USD
Beneficio medio:
151.07 USD
Pérdidas medias:
-291.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 254.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 254.53 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.03%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
860.41 USD
Máxima:
1 264.21 USD (1.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.24% (1 240.24 USD)
De fondos:
0.65% (679.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 46
SP500 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.1K
SP500 939
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 21K
SP500 986
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +498.66 USD
Peor transacción: -1 235 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 411.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 254.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.59 × 247
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.29 × 946
otros 3...
Target 1-3% Per Day
No hay comentarios
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pro Scalper
30 USD al mes
4%
0
0
USD
104K
USD
2
75%
53
83%
100%
2.53
75.98
USD
1%
1:200
Copiar

