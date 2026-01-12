- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
44 (83.01%)
Transacciones Irrentables:
9 (16.98%)
Mejor transacción:
498.66 USD
Peor transacción:
-1 235.31 USD
Beneficio Bruto:
6 647.16 USD (31 617 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 620.08 USD (10 099 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (4 411.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 411.14 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.61%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
3.19
Transacciones Largas:
53 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.54
Beneficio Esperado:
75.98 USD
Beneficio medio:
151.07 USD
Pérdidas medias:
-291.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 254.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 254.53 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.03%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
860.41 USD
Máxima:
1 264.21 USD (1.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.24% (1 240.24 USD)
De fondos:
0.65% (679.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +498.66 USD
Peor transacción: -1 235 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 411.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 254.53 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
otros 3...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Target 1-3% Per Day
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
75%
53
83%
100%
2.53
75.98
USD
USD
1%
1:200