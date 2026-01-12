SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Pro Scalper
Dumrat Phakdeesantiwong

Pro Scalper

Dumrat Phakdeesantiwong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
42 (82.35%)
Verlusttrades:
9 (17.65%)
Bester Trade:
498.66 USD
Schlechtester Trade:
-1 235.31 USD
Bruttoprofit:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Bruttoverlust:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (4 411.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 411.14 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.61%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
51 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.54
Mathematische Gewinnerwartung:
78.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
157.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-290.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 254.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 254.53 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.02%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
860.41 USD
Maximaler:
1 264.21 USD (1.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.65% (679.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 44
SP500 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
SP500 939
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
SP500 986
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +498.66 USD
Schlechtester Trade: -1 235 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 411.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 254.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.59 × 247
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.29 × 946
noch 2 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Target 1-3% Per Day
Keine Bewertungen
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pro Scalper
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
104K
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
1%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.