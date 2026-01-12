- Wachstum
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
42 (82.35%)
Verlusttrades:
9 (17.65%)
Bester Trade:
498.66 USD
Schlechtester Trade:
-1 235.31 USD
Bruttoprofit:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Bruttoverlust:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (4 411.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 411.14 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.61%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
51 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.54
Mathematische Gewinnerwartung:
78.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
157.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-290.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 254.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 254.53 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.02%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
860.41 USD
Maximaler:
1 264.21 USD (1.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.65% (679.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +498.66 USD
Schlechtester Trade: -1 235 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 411.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 254.53 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
