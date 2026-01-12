SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Pro Scalper
Dumrat Phakdeesantiwong

Pro Scalper

Dumrat Phakdeesantiwong
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
42 (82.35%)
Negociações com perda:
9 (17.65%)
Melhor negociação:
498.66 USD
Pior negociação:
-1 235.31 USD
Lucro bruto:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Perda bruta:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (4 411.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 411.14 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.61%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.18
Negociações longas:
51 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
78.78 USD
Lucro médio:
157.96 USD
Perda média:
-290.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 254.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 254.53 USD (4)
Crescimento mensal:
4.02%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
860.41 USD
Máximo:
1 264.21 USD (1.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.65% (679.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 44
SP500 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
SP500 939
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
SP500 986
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +498.66 USD
Pior negociação: -1 235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 411.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1 254.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.59 × 247
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.29 × 946
2 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Target 1-3% Per Day
Sem comentários
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pro Scalper
30 USD por mês
0%
0
0
USD
104K
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
1%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.