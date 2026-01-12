- Crescimento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
42 (82.35%)
Negociações com perda:
9 (17.65%)
Melhor negociação:
498.66 USD
Pior negociação:
-1 235.31 USD
Lucro bruto:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Perda bruta:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (4 411.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 411.14 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.61%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.18
Negociações longas:
51 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
78.78 USD
Lucro médio:
157.96 USD
Perda média:
-290.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 254.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 254.53 USD (4)
Crescimento mensal:
4.02%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
860.41 USD
Máximo:
1 264.21 USD (1.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.65% (679.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +498.66 USD
Pior negociação: -1 235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 411.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1 254.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
Target 1-3% Per Day
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
USD
1%
1:200