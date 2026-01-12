СигналыРазделы
Dumrat Phakdeesantiwong

Pro Scalper

Dumrat Phakdeesantiwong
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
42 (82.35%)
Убыточных трейдов:
9 (17.65%)
Лучший трейд:
498.66 USD
Худший трейд:
-1 235.31 USD
Общая прибыль:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Общий убыток:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (4 411.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 411.14 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.61%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
51 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
78.78 USD
Средняя прибыль:
157.96 USD
Средний убыток:
-290.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 254.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 254.53 USD (4)
Прирост в месяц:
4.02%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
860.41 USD
Максимальная:
1 264.21 USD (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.65% (679.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 44
SP500 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
SP500 939
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
SP500 986
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +498.66 USD
Худший трейд: -1 235 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 411.14 USD
Макс. убыток в серии: -1 254.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.59 × 247
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.29 × 946
еще 2...
Target 1-3% Per Day
Нет отзывов
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pro Scalper
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
104K
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
1%
1:200
