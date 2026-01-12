- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
42 (82.35%)
Убыточных трейдов:
9 (17.65%)
Лучший трейд:
498.66 USD
Худший трейд:
-1 235.31 USD
Общая прибыль:
6 634.42 USD (31 511 pips)
Общий убыток:
-2 616.62 USD (10 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (4 411.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 411.14 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.61%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
51 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
78.78 USD
Средняя прибыль:
157.96 USD
Средний убыток:
-290.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 254.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 254.53 USD (4)
Прирост в месяц:
4.02%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
860.41 USD
Максимальная:
1 264.21 USD (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.65% (679.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|SP500
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|SP500
|939
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|SP500
|986
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.66 USD
Худший трейд: -1 235 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 411.14 USD
Макс. убыток в серии: -1 254.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.59 × 247
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Target 1-3% Per Day
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
74%
51
82%
100%
2.53
78.78
USD
USD
1%
1:200