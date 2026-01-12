SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA SPM Signal4G XAUUSD M1
Herdian Prihantono

EA SPM Signal4G XAUUSD M1

Herdian Prihantono
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 16%
MaxainGroup-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
334 (85.42%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (14.58%)
En iyi işlem:
129.20 USD
En kötü işlem:
-33.06 USD
Brüt kâr:
817.62 USD (29 334 pips)
Brüt zarar:
-329.04 USD (24 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (95.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.99 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
67.47%
Maks. mevduat yükü:
85.99%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
13.07
Alış işlemleri:
201 (51.41%)
Satış işlemleri:
190 (48.59%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-5.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-21.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.65 USD (4)
Aylık büyüme:
16.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.37 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (36.61 USD)
Varlığa göre:
9.80% (330.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 391
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.20 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +95.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxainGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA SPM Signal4G XAUUSD M1
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
3.5K
USD
1
100%
391
85%
67%
2.48
1.25
USD
10%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.