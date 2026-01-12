- 成长
交易:
348
盈利交易:
297 (85.34%)
亏损交易:
51 (14.66%)
最好交易:
129.20 USD
最差交易:
-33.06 USD
毛利:
728.67 USD (26 844 pips)
毛利亏损:
-299.77 USD (22 009 pips)
最大连续赢利:
43 (95.53 USD)
最大连续盈利:
139.99 USD (17)
夏普比率:
0.13
交易活动:
66.35%
最大入金加载:
85.99%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
349
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
11.72
长期交易:
187 (53.74%)
短期交易:
161 (46.26%)
利润因子:
2.43
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
6 (-21.40 USD)
最大连续亏损:
-35.65 USD (4)
每月增长:
14.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.61 USD (1.18%)
相对跌幅:
结余:
1.18% (36.61 USD)
净值:
9.80% (330.37 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|429
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
