Negociações:
348
Negociações com lucro:
297 (85.34%)
Negociações com perda:
51 (14.66%)
Melhor negociação:
129.20 USD
Pior negociação:
-33.06 USD
Lucro bruto:
728.67 USD (26 844 pips)
Perda bruta:
-299.77 USD (22 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (95.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.99 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
66.35%
Depósito máximo carregado:
85.99%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
354
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
11.72
Negociações longas:
187 (53.74%)
Negociações curtas:
161 (46.26%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
1.23 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-21.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.65 USD (4)
Crescimento mensal:
14.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.61 USD (1.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.18% (36.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.80% (330.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|429
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
