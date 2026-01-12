SinaisSeções
Herdian Prihantono

EA SPM Signal4G XAUUSD M1

Herdian Prihantono
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 14%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
297 (85.34%)
Negociações com perda:
51 (14.66%)
Melhor negociação:
129.20 USD
Pior negociação:
-33.06 USD
Lucro bruto:
728.67 USD (26 844 pips)
Perda bruta:
-299.77 USD (22 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (95.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.99 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
66.35%
Depósito máximo carregado:
85.99%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
354
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
11.72
Negociações longas:
187 (53.74%)
Negociações curtas:
161 (46.26%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
1.23 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-21.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.65 USD (4)
Crescimento mensal:
14.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.61 USD (1.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.18% (36.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.80% (330.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 429
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +129.20 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +95.53 USD
Máxima perda consecutiva: -21.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxainGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
