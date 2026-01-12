- 자본
트레이드:
568
이익 거래:
483 (85.03%)
손실 거래:
85 (14.96%)
최고의 거래:
129.20 USD
최악의 거래:
-38.85 USD
총 수익:
1 104.75 USD (38 120 pips)
총 손실:
-463.54 USD (34 591 pips)
연속 최대 이익:
46 (64.29 USD)
연속 최대 이익:
139.99 USD (17)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
65.90%
최대 입금량:
85.99%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
568
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
15.27
롱(주식매수):
273 (48.06%)
숏(주식차입매도):
295 (51.94%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
2.29 USD
평균 손실:
-5.45 USD
연속 최대 손실:
6 (-22.24 USD)
연속 최대 손실:
-42.00 USD (3)
월별 성장률:
21.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
42.00 USD (1.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.18% (36.61 USD)
자본금별:
9.80% (330.37 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|568
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|641
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxainGroup-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
