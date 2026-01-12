SegnaliSezioni
Herdian Prihantono

EA SPM Signal4G XAUUSD M1

Herdian Prihantono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 16%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
334 (85.42%)
Loss Trade:
57 (14.58%)
Best Trade:
129.20 USD
Worst Trade:
-33.06 USD
Profitto lordo:
817.62 USD (29 334 pips)
Perdita lorda:
-329.04 USD (24 931 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (95.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.99 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
67.47%
Massimo carico di deposito:
85.99%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
391
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
13.07
Long Trade:
201 (51.41%)
Short Trade:
190 (48.59%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-21.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.65 USD (4)
Crescita mensile:
16.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.37 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (36.61 USD)
Per equità:
9.80% (330.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 391
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.20 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +95.53 USD
Massima perdita consecutiva: -21.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxainGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
