Signaux / MetaTrader 4 / EA SPM Signal4G XAUUSD M1
Herdian Prihantono

EA SPM Signal4G XAUUSD M1

Herdian Prihantono
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 16%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
391
Bénéfice trades:
334 (85.42%)
Perte trades:
57 (14.58%)
Meilleure transaction:
129.20 USD
Pire transaction:
-33.06 USD
Bénéfice brut:
817.62 USD (29 334 pips)
Perte brute:
-329.04 USD (24 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (95.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.99 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
67.47%
Charge de dépôt maximale:
85.99%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
391
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
13.07
Longs trades:
201 (51.41%)
Courts trades:
190 (48.59%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
2.45 USD
Perte moyenne:
-5.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-21.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.65 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.37 USD (1.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.18% (36.61 USD)
Par fonds propres:
9.80% (330.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 391
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.20 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +95.53 USD
Perte consécutive maximale: -21.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxainGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

