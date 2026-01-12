- Прирост
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
297 (85.34%)
Убыточных трейдов:
51 (14.66%)
Лучший трейд:
129.20 USD
Худший трейд:
-33.06 USD
Общая прибыль:
728.67 USD (26 844 pips)
Общий убыток:
-299.77 USD (22 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (95.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.99 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
66.35%
Макс. загрузка депозита:
85.99%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
349
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
11.72
Длинных трейдов:
187 (53.74%)
Коротких трейдов:
161 (46.26%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-5.88 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-21.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.65 USD (4)
Прирост в месяц:
14.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.61 USD (1.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.18% (36.61 USD)
По эквити:
9.80% (330.37 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
