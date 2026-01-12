- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
348
利益トレード:
297 (85.34%)
損失トレード:
51 (14.66%)
ベストトレード:
129.20 USD
最悪のトレード:
-33.06 USD
総利益:
728.67 USD (26 844 pips)
総損失:
-299.77 USD (22 009 pips)
最大連続の勝ち:
43 (95.53 USD)
最大連続利益:
139.99 USD (17)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
66.35%
最大入金額:
85.99%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
349
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
11.72
長いトレード:
187 (53.74%)
短いトレード:
161 (46.26%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
1.23 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-5.88 USD
最大連続の負け:
6 (-21.40 USD)
最大連続損失:
-35.65 USD (4)
月間成長:
14.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.61 USD (1.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.18% (36.61 USD)
エクイティによる:
9.80% (330.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|429
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +129.20 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +95.53 USD
最大連続損失: -21.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxainGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
