Sinyaller / MetaTrader 5 / RakyatJelata
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata

Al Muhabshol Alawi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
21.84 USD
En kötü işlem:
-24.22 USD
Brüt kâr:
68.26 USD (6 819 pips)
Brüt zarar:
-24.22 USD (2 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
3.39 USD
Ortalama kâr:
5.69 USD
Ortalama zarar:
-24.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-24.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.22 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.22 USD (5.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.84 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
İnceleme yok
2026.01.12 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
