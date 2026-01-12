シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RakyatJelata
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata

Al Muhabshol Alawi
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
12 (92.30%)
損失トレード:
1 (7.69%)
ベストトレード:
21.84 USD
最悪のトレード:
-24.22 USD
総利益:
68.26 USD (6 819 pips)
総損失:
-24.22 USD (2 422 pips)
最大連続の勝ち:
7 (30.95 USD)
最大連続利益:
37.31 USD (5)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
9 (69.23%)
短いトレード:
4 (30.77%)
プロフィットファクター:
2.82
期待されたペイオフ:
3.39 USD
平均利益:
5.69 USD
平均損失:
-24.22 USD
最大連続の負け:
1 (-24.22 USD)
最大連続損失:
-24.22 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.22 USD (5.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.84 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +30.95 USD
最大連続損失: -24.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
レビューなし
2026.01.12 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
