Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
12 (92.30%)
Verlusttrades:
1 (7.69%)
Bester Trade:
21.84 USD
Schlechtester Trade:
-24.22 USD
Bruttoprofit:
68.26 USD (6 819 pips)
Bruttoverlust:
-24.22 USD (2 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (30.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.31 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
9 (69.23%)
Short-Positionen:
4 (30.77%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
3.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-24.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.22 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.22 USD (5.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|44
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Bester Trade: +21.84 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
