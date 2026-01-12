SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RakyatJelata
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata

Al Muhabshol Alawi
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
12 (92.30%)
Verlusttrades:
1 (7.69%)
Bester Trade:
21.84 USD
Schlechtester Trade:
-24.22 USD
Bruttoprofit:
68.26 USD (6 819 pips)
Bruttoverlust:
-24.22 USD (2 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (30.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.31 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
9 (69.23%)
Short-Positionen:
4 (30.77%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
3.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-24.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.22 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.22 USD (5.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.84 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Keine Bewertungen
2026.01.12 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
