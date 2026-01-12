- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
14 (93.33%)
손실 거래:
1 (6.67%)
최고의 거래:
21.84 USD
최악의 거래:
-24.22 USD
총 수익:
69.05 USD (6 897 pips)
총 손실:
-24.22 USD (2 422 pips)
연속 최대 이익:
9 (31.74 USD)
연속 최대 이익:
37.31 USD (5)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
39.33%
최대 입금량:
87.91%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
10 (66.67%)
숏(주식차입매도):
5 (33.33%)
수익 요인:
2.85
기대수익:
2.99 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-24.22 USD
연속 최대 손실:
1 (-24.22 USD)
연속 최대 손실:
-24.22 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
24.22 USD (5.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.54% (24.22 USD)
자본금별:
8.34% (37.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.84 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +31.74 USD
연속 최대 손실: -24.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
445
USD
USD
1
0%
15
93%
39%
2.85
2.99
USD
USD
8%
1:100