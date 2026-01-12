СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RakyatJelata
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata

Al Muhabshol Alawi
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
21.84 USD
Худший трейд:
-24.22 USD
Общая прибыль:
68.26 USD (6 819 pips)
Общий убыток:
-24.22 USD (2 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (30.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
3.39 USD
Средняя прибыль:
5.69 USD
Средний убыток:
-24.22 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-24.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.22 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.22 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.84 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +30.95 USD
Макс. убыток в серии: -24.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Нет отзывов
2026.01.12 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
